Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi müzik öğretmenlerinin, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Yeşilkent Fatih Sultan Mehmet Parkı Amfi Tiyatroda verdikleri “Yaza Merhaba” konseri izleyicilerden tam not aldı.

Konserin bir bölümünde BŞEÜ Öğretim Üyesi Dr Tuncay Dağlı ve Kamerunlu öğrencileri de söyledikleri parçalarla konsere renk kattı. Farklı dallarda 30 parçanın seslendirildiği konserin ardından Kurum Müdürü Levent Susam ve Müdür yardımcısı Aysel Oğul konserde sahne alan öğretmenlere günün anısına plaket verdi. Oyun havası ile sona eren konserde izleyenler sahneye inerek doyasıya eğlendi.