Eskişehir’de, gelecek yaza fazla kilolarından kurtulmuş ve fit bir biçimde girmek isteyenler, şimdiden spor salonlarında yoğunluk oluşturuyor.

Eskişehir’de, gelecek yaza fazla kilolarından kurtulmuş ve fit bir biçimde girmek isteyenler, şimdiden spor salonlarında yoğunluk oluşturuyor.

Yaz ayları biterken, Eskişehir’de spor salonlarında yoğunluk oluştu. Gelecek yaza fazla kilolarından kurtularak girmek isteyen insanlar, şimdiden antrenmanlara başladı. Özellikle iş çıkış saatlerinde oldukça kalabalık olan spor salonlarında insanlar, farklı program ve metotlar ile fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyor. Spor yaparak fazlalıklarından kurtulmayı hedefleyenler, yaza kadar olan zamanı en verimli şekilde değerlendirmeyi planlıyor. Ağırlık antrenmanı, pilates, zumba ve kardiyo temelli programlarla, sporcular ter atıyor.

Fitness antrenörü Yaren Yıldırmış, genellikle fazla kilosundan rahatsız olan insanların, kışa girilen şu zamanlarda kayıt yaptırdıklarını ve çalışmalarına başladıklarını belirtti. Gelecek yaz için çalışmalara şimdiden başlanmasının yeterli olacağını söyleyen Yıldırmış, antrenmanlara düzenli gelinmesinin ve sağlıklı beslenilmesinin en önemli etkenler olduğunun altını çizdi.

“Yaza kalan süre, yeterli bir süre”

Çalıştığı salondaki yoğunluk hakkında konuşan fitness antrenörü Yaren Yıldırmış, “Kış aylarına yaklaştığımız şu süre zarfında insanlar salonumuzda yoğunluk oluşturmaya başladı. Biz de bu aralar çok yoğunuz açıkçası. Haftada 5-6 gün antrenman yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ortalama haftada 5 gün gelenler yaza istedikleri formu yakalamış olarak giriyorlar. Yaza kalan süre, yeterli bir süre tabi sürenin yanı sıra kişi beslenmesine ve antrenman şiddetine dikkat ederse fazla kilolarından kurtulmuş olacaktır” dedi.

“Öğrenciler tarafından çok tercih ediliyor”

Yaren Yıldırmış sporcuların sık tercih ettiği programlar hakkında, “Şöyle programlarımız genellikle uygulanıyor; full body, ağırlık antrenmanları, HIT kardiyo, bunun dışında karın kası yapmak isteyenler tarafından crunch antrenmanı çok tercih ediliyor. Pilates kadınlar tarafından çok tercih edilirken, orta yaşlı kadınlar ise zumbayı tercih ediyorlar. Erkekler ise sadece ağırlık antrenmanı yapıyorlar. Salonumuzu üniversiteye yakınlığı nedeniyle öğrenciler tarafından çok tercih ediyor ama orta yaşlı insanların da buradaki sayıları azımsanmayacak düzeyde” diye konuştu.