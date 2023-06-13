Halk arasında kırkikindi yağmurları olarak bilinen, yaz başı ve yaz sonu dönemde görülen adını öğleden sonra ikindi vakti yağmasından alan gök gürültülü yağmurlarlar beraberinde yıldırım yangınlarını da getiriyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde son günlerdeki yağmurlu havalarla birlikte yıldırım kaynaklı yangın sayılarında oldu. Mayıs ayı sonu ve Haziran ayı başı döneminde etkili olan yağışlı hava nedeniyle 28 adet yıldırım yangını meydana geldi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, yıldırım yangınlarının yaz yağmurlarıyla birlikte yaşandığını dikkat çekerek, “Yıldırım kaynaklı yangınlar genelde yaz aylarında yağışlı havalarda ulaşımın olmadığı noktalarda meydana gelen yangınlardır. Yıldırım olayının yaşandığı tek ağaçta başlar ve zamanla yayılma eğilimi gösterir. Ekiplerimiz böyle durumlarda karadan ulaşım olan noktalara ilk müdahale araçları ve arazözlerle müdahale edip söndürürler. Ulaşımın olmadığı noktalarda çıkan yıldırım yangınlarına ise hava araçlarımız müdahale ederek söndürür” dedi.