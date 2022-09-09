Gidenler: Aatıf Chahechouhe (Sözleşme sonu), Akın Alkan (Sözleşme fesih), Cem Ekinci (Kocaelispor), Erdem Özgenç (Pendikspor), Erdi Dikmen (Altınordu), Hasan Hüseyin Acar (Altınordu), Hermenegildo Da Paulo Bartolomeu (Ümraniyespor), İshak Çakmak (Iğdır FK), Kwabena Owusu (Karabağ-Kiralıktan döndü), Nadir Çiftçi (Sözleşme sonu), Tiago Miguel Baia Pinto (Kariyerini noktaladı), Yusuf Abdioğlu (Yılport Samsunspor), Mehmet Murat Uçar (Eyüpspor), Mervan Yiğit (Ankara Demirspor-kiralık)

Gelenler: Transfer yasağı var.

Gelenler: David Jensen (New York RB), Sidrit Guri (Shkendija), Raymond Owusu (Zorya Luhansk), Adi Mehremic (Wisla Krakow), Patrick Ebert (AO Kavala), Denis Kovacevic (Zeleznicar), Vefa Temel (Bursaspor), Enver Sarıalioğlu (Trabzonspor 19 Yaş Altı)

Bosphorus Cup’ın Can Yalman Tasarımı Kupası yeni sahibi için geri sayımda

Bosphorus Cup’ın Can Yalman Tasarımı Kupası yeni sahibi için geri sayımda

Gidenler: Kim Min-jae (Napoli), Allahyar Sayyadmanesh, Ozan Tufan (Hull City), Marcel Tisserand (El-İttifak), Muhammed Gümüşkaya (Westerlo), Mergim Berisha (Augsburg-kiralık), Arda Kurtulan (Adana Demirspor), Berke Özer (Portimonense-Bedelsiz), Steven Caulker (Fatih Karagümrük-bedelsiz), Mesut Özil (Medipol Başakşehir-bedelsiz), Luiz Gustavo (El-Nassr-bedelsiz), Max Meyer (Luzern-bedelsiz), Jose Sosa (Estudiantes-Bedelsiz), Dimitris Pelkas (Hull-City-kiralık), Mbwana Samatta (Genk-Kiralık), Tiago Çukur (FCV Dender-kiralık)

Gidenler: Emirhan İlkhan (Torino), Rıdvan Yılmaz (Rangers), Serdar Saatçı (Braga), Cyle Larin (Club Brugge/Sözleşme sonu), Güven Yalçın (Genoa/Sözleşme sonu), Alex Teixeira (Vasco da Gama/Sözleşme fesih), Domagoj Vida (AEK/Sözleşme sonu), Kenan Karaman (Schalke 04), Jeremain Lens (Versailles/Sözleşme sonu), Kartal Kayra Yılmaz (Ümraniyespor/Kiralık), Adem Ljajic (Sözleşme sonu), Oğuzhan Özyakup (Sözleşme sonu/Fortuna Sittard), Gökhan Töre (Sözleşme sonu/Adana Demirspor), Fabrice Nsakala (Sözleşme sonu), Mehmet Topal (Sözleşme sonu/Futbolu bıraktı), Douglas (Sözleşme sonu), Michy Batshuayi (Kiralıktan döndü/Chelsea), Miralem Pjanic (Kiralıktan döndü/Barcelona), Can Bozdoğan (Kiralıktan döndü/Schalke 04), Ajdin Hasic (Göztepe-kiralık), Emirhan Delibaş (Göztepe-kiralık)

Transfer dönemi boyunca Süper Lig ekiplerinde gelen ve giden oyuncuların listesi şu şekilde:

Süper Lig’de ikinci transfer ve tescil dönemi ise 2 Ocak 2023’te başlayıp 8 Şubat 2023’te sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun daha önce aldığı karara göre 17 Haziran’da başlayan ‘yaz transfer dönemi’, gece yarısı itibarıyla tamamlandı. Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden kulüpler, oldukça hareketli geçen ‘yaz transfer dönemi’ boyunca kadrolarına takviyelerde bulundu.

Süper Lig’de yaz transfer dönemi olarak adlandırılan 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi sona erdi.

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