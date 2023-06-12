Gölcük Belediyesi, yaz tatilinde 12-17 yaş arasındaki öğrenciler için pastacılık kursu açarak eğitim verecek.

Gölcük Belediyesi, gençleri hayata kazandırmak amacıyla yaz döneminde pastacılık kursu açacak. Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme El Beceri ve Hobi Kursları (GÖLMEK) bünyesinde açılacak pastacılık kursunda 12-17 yaş arası çocuklar eğitim görecek. 19 Haziran-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek GÖLMEK pastacılık kursu mutfağında gençler; cupcake, donut, cakepop ve daha bir çok lezzetli tatlının yapımını öğrenecek. GÖLMEK İhsaniye Kurs Merkezinde açılacak kursta katılacak öğrenciler, 12 kişilik sınıflarda 6 hafta boyunca pasta üretiminin inceliklerini öğrenecek. Kurs boyunca uzman eğitmen pastaların üretimi konusunda öğrencilere detaylı bilgiler aktaracak. Kursa katılmak isteyenler için başvurular başladı.