18 yaş grubunu kapsayan ve tüm branşlarda ücretsiz kursların yer aldığı Yaz Spor Okulları, farklı branşlarda sporcuların gösterileriyle coşkulu bir açılışa sahne oldu.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği ve her yıl 04-18 yaş arası binlerce öğrencinin yoğun ilgi gösterdiği GSB Spor Okulları, il merkezi ve ilçelerde kapılarını açtı. Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı 86 antrenörün görev alacağı ve 21 farklı branşta ücretsiz kursların yer aldığı GSB Spor Okullarında çalışmalar başladı.

Pamukkale ve Merkezefendi Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne kayıtlı öğrencilerin ve ailelerinin doldurduğu Hasan Güngör Spor Salonundaki açılış programında sporcu grupları gösterilerini sundu. Cimnastik, eskrim, karate, judo, güreş, ve masa tenisi sporcularının yeteneklerini sergilediği gösteriler izleyenler tarafından alkış aldı. Törende 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibinin performansı da izleyenleri büyüledi. Programa Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman ve Denizli Ticaret İl Müdürü Cihat Özdemir ile sporcu aileleri katıldı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman yaptığı açılış konuşmasında, il merkezi ve tüm ilçelerde yerel yönetimlerle işbirliği halinde açılan kurslarda, ‘Yaza Hareketli Giriyoruz’ diyerek, bu yaz döneminde de Denizli’de tüm çocukları sporla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Sanayi ve üretimde marka kent olan Denizli’nin, sporda da marka kent olması adına çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten İlman, Büyükşehir Belediyesi ve diğer tüm ilçe belediyelerinin spora çok önemli yatırımlar yaptığını ifade etti. İlman, çocukları için sporun önemini bilen ve en değerli varlıkları olan çocuklarını, kendilerine emanet eden ailelere de teşekkür etti.

04-18 yaş grubunu kapsayan ücretsiz spor kurslarında, geleneksel okçuluktan karateye, eskrimden yüzmeye kadar 21 sportif branşta çalışmalar başladı. Engelli bireylerin de spor okullarına katılmalarına yönelik, GSB Engelsiz Spor Okulları adıyla farklı engel gruplarında badmintondan tekerlekli sandalye basketbola, halterden atletizme kadar 8 farklı branşta kurslar verilecek. Kurslara başvuruda bulunmak ve bilgi almak isteyenlerin, en yakın Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne giderek başvuruda bulunabileceği bildirildi.