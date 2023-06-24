Tokat Belediyesinin düzenlendiği ’Yaz Spor Okulları’ şenlik ile başladı.

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen ’Yaz Spor Okulları’ Gaziosmanpaşa Stadyumda şenlikle başladı. 10’dan fazla branşta eğitim verecek olan yaz spor okullarına çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi gördü. 45 gün sürecek olan yaz okulları Gaziosmanpaşa Stadyumunda şenlikle başladı. Şenliğe Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve il protokolü katıldı. Şenlikte Tokat valisi Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eroğlu ok attı.

"Çok yoğun bir katılım var"

Yaz okullarına ilginin yoğun olduğunu belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Tokat Belediyemizin yaz okullarını başlattık. 13 Ağustos’a kadar devam edecek olan 45 günlük yaz okullarımız voleybol, masa tenisi gibi 10’ dan fazla branşıyla inşallah Tokat’ın gençlerini ve çocuklarını ağırlamış olacak. Çok yoğun bir katılım var, bin 500’e yakın öğrencimiz Tokat Belediyesi yaz okullarına müracaat ettiler. Bizde onlarla çok güzel bir yaz geçirmeyi amaçlıyoruz. Burada yapmak istediğimiz 9 ay boyunca eğitim gören öğrencilerimiz güzel zaman geçirsin istiyoruz. Diğer yandan ise spor branşlarına yatkın gencimiz, çocuğumuz varsa onu keşif etmek için yapıyoruz. Çocuklarımızın burada sosyalleşmesini de sağlamış oluyoruz. Spor her zaman insanı geliştirir, hem vücudu sağlıklı tutar. Bu eğitim programlarını Halk Eğitim Merkezimizle beraber yaptık" Şeklinde konuştu.