Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Aydın’da yürütülen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları 26 farklı branşı ile yaz döneminde de gençleri beklerken, düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları yaz döneminde faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Aydın’da da 26 farklı branşta verilen eğitimler uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilirken, spor okullarının yaz dönemi düzenlenen törenle kapılarını gençler için açtı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak gençleri spora davet etti.

Aydın’ın 17 ilçesinde hizmet veren Spor Okulları ise spor yapmak isteyen 5-18 yaş arası tüm genç ve çocuklara kapısını açtı. Yaz tatilinde çocukların sporun çeşitli dalları ile uğraşmaları ve kültürel, sanat ile ilgili aktivitelerde bulunmaları amacıyla 26 branşta eğitimlerin verileceği okulda, yaz mevsimi boyunca çeşitli aktiviteler de düzenlenecek.

Törende yaz okullarındaki branşları ve görev yapacak olan 50 antrenör tanıtılırken, etkinlik halk oyunları gösteri ve geçtiğimiz yıllarda spor okullarındaki eğitimleri tamamlayan gençler tarafından jimnastik, step ve aerobik gösterileri ile devam etti.

“Gençlerimizi tesislerimize bekliyoruz”

Aydın’da ulaşılmadık genç bırakmayacaklarını ifade eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Bugün 81 ilde eş zamanlı olarak törenimizi gerçekleştiriyoruz. Tüm gençlerimizin bu yaz döneminde sporla sanatla Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait tesislerde olmasını bekliyoruz. Aydın’da bugün itibariyle 26 branşta 50 antrenörümüz göreve başladılar. Bu kurslarda görev alacaklar. Öncelikle gençlerin sağlıklı ve okul hayatında başarılı olabilmesi için fiziksel kondisyonun olması gerekir. Biz antrenörlerimiz ile birlikte Aydın’da ulaşılmadık, dokunulmadık bir genç bırakmamayı hedefliyoruz. Yüzmeden atletizme, basketboldan voleybola kadar 26 tane kurs açtık ve talep olursa farklı branşlarda da kurs açmaya devam edeceğiz. Aydın’da bu yıl itibariyle 101 adet halı saha yaptık. Onun dışında 10 tane yarı olimpik yüzme havuzlarının temellerini attık. 2 tane Efeler merkezde yaptığımız futbol sahasının tamamlanmasına az bir süre kaldı. 17 ilçemizde gençlik merkezlerimiz olacak. Go-karttan motokros pistine kadar farklı branşlardan tesislerin hemen hepsinin yüzde 80 inşaatı tamamlandı. Önümüzdeki sezonda Aydın’da hepsini hayata geçireceğiz. İnşallah gençlerimiz sporla sağlıkla kalır” dedi.

Tören sonunda gençler ve aileleri ise kurulan stantları ziyaret edip, kurslar hakkında bilgi aldı ve çocuklarının seçtiği kurslara kayıtlarını gerçekleştirdi.