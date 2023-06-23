Şehitkamil Belediyesi, 2023 Yılı Yaz Spor Akademilerinde 6 farklı branşta, binlerce sporcuyu tesislerinde misafir edecek. Şampiyonlar yetiştiren başarılı sistemde yetenek taramaları ve sosyal etkinliklere de geniş yer verilecek.

Sportif Yetenek Taraması ve Yaşam Boyu Spor Faaliyetlerine Yönlendirme Programı ile çocukları, 4 yaşından itibaren sporla tanıştıran Şehitkamil Belediyesi, 2023 Yaz Spor Akademilerinde basketbol, badminton, cimnastik, futbol, satranç ve yüzme branşlarında gerçekleştirilen 1. ve 2. kademe eğitimlerde binlerce sporcuyu tesislerinde misafir edecek. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bireylerin günlük yaşamlarında giderek azalan hareket kapasitelerini artırmak, bu sayede metabolizma hastalıkları başta olmak üzere özellikle çocuk yaş gruplarında zihinsel ve gelişimsel sorunların önüne spor yoluyla geçmek isteyen Şehitkamil Belediyesi, sporcu öğrencilerin, sportif gelişiminin yanı sıra akademik ve sosyal gelişimlerini de yakından takip ediyor.

Son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci ve doğal afetler gibi nedenlerle sosyal hayata ve beraberinde sosyal etkinlik ve aktivitelere yeteri kadar katılmayan çocuklar için spor merkezlerinde oyun, drama, müzik, resim gibi çalışmalarla harmanlamış multidisipliner bir çalışma modeli oluşturan Şehitkamil Belediyesi, sportif faaliyetlere katılım oranını artırmak adına anne-çocuk, baba-çocuk etkinliklerine büyük önem veriyor. Ebeveynleri eşliğinde sportif faaliyetlere katılan çocuk ve genç yaştaki sporcular; yeşil sahada, kortlarda, parke üzerinde, parkurlarda, kulvarlarda anne ve babalarıyla takım çalışması yürütmekten de büyük mutluluk duyuyorlar.

Hedef en iyi eğitim en kaliteli zaman

Şehitkamil Belediyesi Basketbol Akademisi’nde görevli eğitmenlerden Meryem Gezgen, çalışmalar esnasında yaptığı değerlendirmede, hedeflerinin en iyi eğitimi vermek ve öğrencilerinin yaz tatilini en kaliteli şekilde geçirmelerini sağlamak olduğunu vurguladı. Antrenör Gezgen, “2023 Yılı Spor Akademileri büyük bir ilgiyle başladı. Potada temel eğitim sürecine başlayan çocuklarımızın büyük heyecanını paylaşıyoruz. Hedefimiz tüm branşlarda olduğu gibi en iyi eğitimi vermek ve çocuklarımızın yaz tatilini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak. Tüm sporcularımıza, sağlıklı ve eğlenceli bir yaz dönemi diliyorum” ifadelerini kullandı.