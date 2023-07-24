Şanlıurfa’nın vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer alan coğrafi işarete sahip lebeni çorbası, yaz sıcaklarının vazgeçilmez lezzeti oluyor.

Türkiye’nin damak tadıyla ünlü şehri Şanlıurfa’da coğrafi işaret tescilli lezzetler, yerli ve yabancı yabancı ziyaretçilerin vazgeçilmez yemekleri oluyor. Kentte özellikle yaz sıcaklarında restoran, lokanta ve evlerde yapılarak tüketilen tescilli lezzet lebeni çorbası, serinletici ve ferahlatıcı özelliğiyle herkes tarafından tercih edilen bir yiyecek oluyor. Yöreye özgü tarifiyle yapılan Urfa Lebeni Çorbası, kolay sindirilebilir olmasının yanında, serinletici özelliğini de sahip bir çorbadır. İçerisine buz konularak soğuk bir şekilde servis edilen çorba, su, yoğurt, buğday dövmesi, nohut ve tuz kullanılarak yapılıyor.

“Yaz sıcaklarının en çok tüketilen yiyeceğidir”

Şanlıurfa Gastronomi Merkezinde çalışan Mutfak Şefi Zafer Kulak, Şanlıurfa’nın tescilli lezzeti olan lebeni çorbasının yaz aylarının en çok tüketilen yiyeceği olduğunu söyledi. Kulak, "Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen geleneksel çorba çeşidi diye adlandırdığımız lebenimiz, çok serinletici ve kolay sindirilebilir, rahatlatıcı bir özelliğe sahip yiyecek türüdür. İçerisinde, koyun yoğurdu dediğimiz yağlı yoğurttan, dövme ve nohuttan oluşan çok rahat ve güzel bir yiyecektir. Çok leziz ve lezzetli bir yiyecek türüdür. Dışarıdan gelen misafirlerimiz, bunu hiç tatmayan insanlar, bunu tattığı zaman kendilerine çok değişik geliyor. Çoğu misafirlerimiz de bunun tarifini bizden istiyorlar. Biz de tariflerini kendisine veriyoruz, onlar da evlerinde yapıyorlar. Hem pratiktir hem de sağlıklı ve organiktir. Çok tüketilen bir besindir çünkü yaz aylarında özellikle bizim Şanlıurfa’mızda her evde bulunan ve her öğünde yenilebilen çorba çeşitlerindendir” dedi.

Lebeni çorbasını tüketen vatandaşlardan Yeşim Aral, "Öncelikle çok lezzetli zaten özellikle yaz aylarında çok tercih edilen bir soğuk başlangıçtır, çok harika olmuştu, herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Lebeni çorbasını tüketen vatandaşlardan Adnan Yeşil ise “İçerisindeki dövme buğdaylar ve nohutlarla beraber hem tokluk hissi verir hem de ferahlatıcı bir tat bırakır serinletir. Sıcak mevsimlerde, özelikle sıcak saatlerde yerken tokluk hissi verir ve ferahlatır" diye konuştu.