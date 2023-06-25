DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü, yazın nüfusu 100 bini geçen Akçakoca ilçesinde Melen Ağzı mevkiinde sağlık hizmeti vermesi için Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açtı.

Düzce Sağlık Müdürlüğü denize kıyı ilçe Akçakoca için yaz aylarında artan nüfus göz önünde bulundurarak bir istasyon daha açtı.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Akçakoca ilçesinde boğulma vakalarına hızlı ve yerinde müdahale edilebilmesi için 1 ve 2 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına ek olarak Melenağzı sahiline üçüncü bir istasyonun vatandaşlara hizmet vereceğini bildirdi.

Yılmaz, “Akçakoca ilçemiz yaklaşık 40 bin nüfusa sahip turistik bir ilçemiz. Yaz aylarının başlamasıyla beraber ilçe nüfusunun dönemsel olarak yükseliyor. Bununla birlikte ilçemiz de vatandaşlarımızca kullanılan 15 adet denize girilebilir plaj var. Söz konusu istasyon ile ilgili Sağlık Bakanlığımızdan gerekli olur alınarak üç nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuz faaliyetine başladı” ifadelerinde bulundu.