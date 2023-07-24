Uşak Belediyesi ile TÜGVA Uşak Temsilciliğinin ortaklaşa gerçekleştirdiği yaz okulu programlarına katılan öğrencilere ve velilere Kişisel Gelişim ve Eğitim Uzmanı Yazar Sıtkı Aslanhan’dan “Aile ve Çocuk” söyleyişi gerçekleştirildi.

Uşak Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen, “Aile ve Çocuk” söyleyişe Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Kişisel Gelişim ve Eğitim Uzmanı Yazar Sıtkı Aslanhan ve Yaz Okulları öğrencileriyle veliler katıldı. Söyleyişide Yazar Aslanhan öğrencilere ve velilere bilgiler verirken Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın birbirinden önemli bilgiler için Yazar Sıtkı Aslanhan’a ve programa katılan kıymetli ailelerimize teşekkür etti.