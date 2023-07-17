Uşak Belediyesi ile TÜGVA Uşak Temsilciliğinin ortaklaşa gerçekleştirdiği yaz okulu programlarına katılan öğrenciler, belediyeye ait hayvanat bahçesini gezdi.

Uşak Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile ortak olarak başlayan yaz okulu programlarında verilen eğitimlerin yanı sıra her hafta öğrencilerle sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli programlar da gerçekleştiriliyor. Uşak Belediyesi Sosyal Medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşımda “Yaz Okulu’muzla keşfediyoruz, eğleniyoruz, öğreniyoruz. Öğrencilerimiz bugün Akse Çamlığı Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret ederek kendilerini yeni dost edindiler. Keyifli bir gün bizim oldu” ifadelerini belirtti.