Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi’nde yaz okulu kayıtları başlıyor. Üniversiteye hazırlık, LGS ve yaz okulu kursu olarak 3 farklı bölümde açılacak kursların kayıtları 29 Mayıs tarihinden itibaren Çayırova Belediyesi Kültür Merkezleri ve Bilgi Evleri’nden yapılacak.

Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri’nde 8. sınıf öğrencileri için Yaz Okulu LGS hazırlık kursu açılıyor. Kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce ve rehberlik dersleri yer alacak. Ayrıca konu anlatımı ve etüt soru çözümü ile öğrenciler LGS kursuna bilgi evlerinde hazırlanacak. Çayırova Belediyesi öğrencilere farklı kurs seçenekleri de sunuyor. Belediye yaz okulundaki kurslar arasında Kur’an-ı Kerim, zeka oyunları, okuma-yazma, eğlenceli matematik, sokak oyunları, eğlenceli bilim, gitar, resim, bağlama, melodika ve keman dersi yer alıyor.