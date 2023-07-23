Konyaaltı Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği yaz spor okulları kapılarını açtı. Spor okullarında en yoğun katılım, Konyaaltı Belediye SK’nın Avrupa şampiyonluğu yaşadığı hentbol branşına oldu.

Konyaaltı Belediyesi’nin her yaz döneminde 7 ile 15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlediği yaz spor okulları kapılarını açtı. Yaz spor okullarına katılarak tatillerini hem spor yaparak, hem de kaliteli ve eğlenceli zaman geçirerek değerlendiren çocuklar, branşında uzman eğitmenler tarafından tercih ettikleri spor dalını öğreniyorlar. Futbol, basketbol, hentbol ve tenis olmak üzere dört branşta eğitim imkânı sunan yaz spor okulları, ağustos ayı sonuna kadar devam edecek. Yaz spor okullarında tenis branşında yetişkinler için de eğitimlerin yer aldığı bildirildi.

Çocuklarımızın mutluluğu için

Konyaaltı Belediyesi olarak, rutin hizmetlerin yanında özellikle çocuklarla ilgili yaptıkları çalışmaların kendilerini ayrıca mutlu ettiğini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yaz tatillerini spor okullarında değerlendiren çocukların başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini diledi. Başkan Esen, “Yaz spor okullarımız çocuklarımız için çok iyi bir fırsat. Burada hem eğlenip hem de en az bir spor branşını öğrenerek tatillerini değerlendirme fırsatı elde ediyorlar. Kendileri ve ailelerinden aldığımız olumlu geri dönüşlerden de çocuklarımıza ne kadar faydalı olduğunu anlıyoruz. Onlar için en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Geleceğin yıldız adayları yetişiyor

Spor kurslarında öncelikli amaçlarının çocuklara sporu sevdirmek olduğunu ifade eden hentbol antrenörü İsmail Çakmak, özellikle kız çocukları olmak üzere spor okullarına çok yoğun bir katılım olduğunu söyledi. Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonu olmasından sonra özellikle hentbol branşına olan ilginin daha da arttığının altını çizen Çakmak, yeni başlayan çocukları, A takımdaki ablaları gibi birer yıldız olma yolunda yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Avrupa şampiyonundan ilham alıyorlar

Daha önce diğer spor dallarını da denediğini, ancak hentbolu daha çok sevdiğini aktaran Beren Gözen ise spor kurslarını eğitim olarak değil, eğlenceli bir aktivite olarak gördüğünü söyledi. Burada öğrenirken eğlendiğini vurgulayan Gözen, “Zaman zaman Avrupa şampiyonu ablalarımızın maçlarına gidiyoruz. Onların saha içindeki duruşlarını, nasıl oynadıklarını, nasıl şut attıklarını gözlemliyoruz. Takımın hangi taktikle oynadığını anlamaya çalışıyoruz. Önümüzde böyle bir örneğin olması bizi bu spora karşı daha da teşvik eden bir şey” dedi. Gözen, kendilerine spor okullarında eğitim alma imkânı sağladığı için Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkür etti.