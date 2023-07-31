Eskişehir’de semt pazarında tezgâh açan pazarcı esnafı satışa sunulan yaz meyvelerinden olan eriği uygun fiyatlı olduğu halde satamadıklarını belirtti.

Yaz meyveleri pazar tezgâhlarındaki yerlerini almaya devam ederken, pazarcı esnafı meyvelerin uygun fiyatlı olmasına rağmen vatandaşların alışveriş yapmadığından yakındı. Eskişehir Odunpazarı ilçesi Akcami mahallesi Malhatun sokakta kurulan semt pazarında eriğin kilosunun 20 liradan, nektarinin ve üzümün kilosunun 30 lira satıldığı görüldü. Eriğin satış fiyatının diğer meyvelere göre ucuz olduğu göze çarptı. Pazar tezgahlarındaki ucuz meyvelerin başında gelen eriğe vatandaşların rağbet göstermediğini belirten pazarcı esnafı satışlardan hoşnut olmadığını ifade etti.

“Sabahtan tezgaha koydum, neredeyse satış yok”

Erik ve üzüm satıcısı Sergülan Aslanbenzer, pazarda satışların iyi gitmediğini belirterek, vatandaşların yaz meyvelerine yeterince rağbet göstermediğini söyledi. Pazarcı Sergülan Aslanbenzer, meyvelerin satış fiyatının normal seviyelerde olmasına rağmen alışverişin yetersiz olduğunu dile getirerek, “Satışlarımız şu an iyi ilerlemiyor. Meyvenin kilosu yüksek. Vatandaş rağbet göstermiyor. Erik, üzüm, nektarin, çilek ve kirazın kilo fiyatı normal ama onlar da satılmıyor. Eriğin kilosu 20 lira. Sabahtan tezgaha koydum, neredeyse satış yok. Tezgâhta olduğu gibi duruyor. Üzümden sadece iki paket satış oldu o kadar. Pazarda yeterli müşteri de yok. Akşama bekleyeceğiz artık ne kadar alışveriş yapan olursa idare edeceğiz” diye konuştu.