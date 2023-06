Eskişehir’de yağışların azalmaya başlamasıyla sifon limonatacıların işleri hareketlenirken, vatandaşlar içeceklerinin ılık olmasını tercih ediyor.

Birkaç haftadır Eskişehir’i etkisi altına alan sağanak yağışlar son günlerde yerini yavaş yavaş sıcak havaya bırakmaya başladı. Güneşli havalarda vatandaşların ilgi gösterdiği içeceklerden olan limonata ve portakal suyu ise tekrardan tezgâhlardaki yerini aldı. Kışın yapılan nar suyu yerine getirilen limonatanın yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yoğun ilgi gördüğü belirtilirken, vatandaşların tedbiri elden bırakmayarak içeceklerinin ılık olmasını tercih ettiği aktarıldı.

Eskişehir’de sifon limonatacısı olan Semra Satır, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte işlerin artmaya başladığını söyledi. Portakal suyunun her iki mevsimde de tüketildiğini ve bağışıklık sistemi açısından önemli olduğunu ifade eden Satır, “Havalar sıcak olduğu sürece bizim işlerimiz artıyor. Soğuk ve yağışlı olduğunda ise normal olarak düşüyor. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla yağışların yavaş yavaş azalması işlerimize olumlu yansıdı. Ancak vatandaşlar hala ılık içecekleri tercih ediyorlar, havalar tam anlamıyla sıcaklayınca soğuk servislere de başlayacağız. Kışın nar suyu yapıyorduk, şimdi limonata yapıyoruz. Portakal suyunu ise her iki mevsimde de çıkıyor. C vitamini olduğu için pek çok faydası var, bağışıklık sistemini güçlendirir ve yaz portakalının suyu kıştan daha lezzetli olur” dedi.