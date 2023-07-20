Eskişehirli aktar esnafı, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte satışları artan zayıflama çayları ile metabolizmaya bağlı olarak her ay 3-4 kilo verilebileceğini söyledi.

Havaların sıcaklamasıyla vatandaşlar yaz tatilini çeşitli şekillerde değerlendirmeye başladı. Kilo vermek isteyen bazı vatandaşlar yağışların etkisini yitirmesiyle spor yapmaya yönelirken, bazıları ise çareyi zayıflama çaylarında aradı. Aktar esnafı yaz tatilinin gelmesiyle zayıflama çayı satışların yüzde 40 oranında arttığını belirtirken, bu çaylar sayesinde metabolizmaya bağlı olarak her ay 3-4 kilo verilebileceğini dile getirdi. Kilo vermek isteyen vatandaşlara tavsiyede bulunan esnaf, zayıflama çaylarına ek olarak sirke içilebileceğine de dikkat çekti.

”Zayıflama çayları ile her ay sağlıklı bir şekilde 3-4 kilo verilebilir”

Eskişehir’de aktarlık yapan Abdullah Tokat, zayıflama çayı satışlarının yüzde 40 oranında arttığını söyledi. Bu çaylar sayesinde her ay 3-4 kilo vermenin mümkün olduğunu ifade eden Tokat, "Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte zayıflama çaylarına talepler bayağı bir arttı. Bu çayların içerisinde mate, funda, biberiye, yeşil çay, kekik ve cinnamon gibi bitkiler var. Yağ yakma, bölgesel zayıflatma ve tok tutma özellikleri bulunur. Bundan dolayı çok talep alıyoruz. Bu çaylar sayesinde metabolizmaya ve bünyeye bağlı olarak her ay sağlıklı bir şekilde 3-4 kilo vermek mümkün. Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alıyoruz, kilo veren müşterilerimiz gelip bizlere teşekkür ediyorlar. Kilo vermek isteyen vatandaşlarımız zayıflama çaylarına ek olarak sirke tarzı şeyleri içebilirler. Bunlar özellikle vücudun direncini arttırır ve bu sıcak havalarda cildin nemlenmesini sağlar” dedi