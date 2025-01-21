Muş’ta kışın zor şartlarında açlık ve soğukla mücadele eden atlar yürek burktu.

Muş’ta yaz aylarında yayla ve köy işlerinde kullanılan atlar kış mevsimi ile birlikte işler bitince doğaya terk ediliyor. Yaz aylarında yük taşımada ve binek olarak kullanılan bu hayvanlar, karlı arazilerde ve soğuk hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanıyor. Özellikle karın etkili olduğu bölgelerde açlıkla ve soğukla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışan atların durumu yürek burkuyor.

Kış şartlarının etkisini artırdığı bugünlerde, soğuk ve açlıktan dolayı zayıf düşen atlar kurtlara yem oluyor. Atların kış mevsiminde doğaya terk edildiğini söyleyen vatandaşlardan Ayetullah Güngör, çoğu atın zayıf düşerek kurtlara yem olduğunu belirtti. Güngör, “Gördüğünüz bu atlar sahipsizler. Vatandaşlar yazın bu atları işlerinde kullanıyor, kış olduğunda yem vermemek için dışarı salıyor. Atlar bu soğukta aç ve susuz kalıyor. Tabi bazı duyarlı insanlar var bazen onlar sahip çıkıyor ama bazıları da kurtlara yem oluyor maalesef” dedi.