Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ishal, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastanelere başvuran çocuk sayısında artış yaşanmaya başladı. Vakaların önemli kısmında rota virüsü tespit edildiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Faruk, "Bu olguların önemli bir kısmında rota virüsü tespit edilmekte, diğer nedenlere bağlı olarak da ishal vakaları görmekteyiz" dedi.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde hava sıcaklıklarının artması ile çocuklarda kusma, ishal ve mide bulantısı şikayetleri artmaya başladı. Hastanelere başvuran çocukların önemli bir kısmında rota virüsü tespit edildi. Ailelere uyarılarda bulunan

İnebolu Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Faruk, bulaşıcı bir virüsün deniz ve benzeri ortamlarda yayıldığına dikkat çekti. 5 yaşından küçük çocuklarda şikayetlerin daha çok gözlemlendiğini kaydeden Faruk, yaşanan ishal vakaları sebebiyle sıvı kaybının ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceğine dikkat çekti.

Rota virüsün ölümcül ishale sebep olabildiğini vurgulayan Faruk, "Bebeklerde ve küçük çocuklarda ölümcül ishale sebep olan rota virüsü, ishal kusma ve yüksek ateş ile hastaneye başvuran çocuklarda enfeksiyon etkeni olarak tespit edilmektedir. Hastalardan alınan öykülerde etkenin kaynağı olarak deniz suyundan şüphe edilmektedir. Bu sebeple özellikle 5 yaşın altındaki çocukların ilçe merkezindeki sahillerde denize sokulmaması önerilir. Kaymakamlık, İnebolu Belediyesi ve İnebolu Toplum Sağlığı Merkezi ile bu salgın hakkında görüşmeler yapılmıştır, gerekli önlemlerin duyurulması beklenmektedir. Rota virüsü, bağırsak enfeksiyonuna ve ishale neden olan ve çok yüksek bulaşıcılık oranına sahip bir virüstür. Dışkı ile kontamine olmuş yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi, yutulması enfeksiyonun başlıca bulaşma yoludur. Bu durum, fekal-oral yolla bulaşma olarak bilinir. Bunun yanı sıra rota virüsü ile enfekte olan birisinin vücut sıvıları da hastalığın bulaşmasına neden olabilir. Rota virüs ishalinde klinik tabloyu sıvı kaybı belirler. Ağır sıvı kaybı durumunda böbrek yetmezliği gelişebilir hatta hasta kaybedilebilir. Bu nedenle bebeklerde ateş, kusma ve ishal geliştiğinde anne - babalar hemen doktora başvurmalı, ’hastalık kendiliğinden geçer’ diye beklememelidir" dedi.