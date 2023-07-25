Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı Eskişehir’de ateş başında çalışan döner ve ekmek ustaları zor şartlarda mesai yapıyor.

Bunaltıcı sıcaklıklarda ateş başında çalışan ekmek ustaları ve dönerciler zor anlar yaşıyor. Eskişehir’de hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşırken, yüksek ısının yanı başında çalışan ustalar sıcaklıktan 2 kat fazla etkilendiklerini söylüyor. Hem hava sıcaklığından hem de çalıştıkları alanın ısısıyla mücadele eden ustalar, ekmek parası kazanabilmek için bu duruma alışmak zorunda olduklarını söylüyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının daha da artacak olmasından dolayı tedirginlik yaşadığını belirten döner ustası Tanju Pekdemir ise, “Çalışanlarımız şimdiden kara kara düşünüyor. Gelecek günlerde sıcak hava bizi çok zorlayacak ama elimizden geleni yapacağız” dedi.

Ateş başında çalışmanın hava sıcaklığını iki kat fazla hissettirdiğini belirten döner ustası Tanju Pekdemir, “Biz döner başında olduğumuz için hem yazın hem de kışın 40 dereceyi yaşıyoruz. Birde hava sıcaklığı 40 derece olunca burada 80 derece olarak yaşıyoruz. Özellikle su kaybımız çok fazla oluyor ve sürekli ayakta durduğumuz için zorlanıyoruz. Yani sıcak havalarda işimizin zorluğu 2 kat artıyor. Yakın zamanda beklenen sıcaklık artışları da var, çalışan kardeşimiz şimdiden bunun paniğini yaşıyor ama ekmek parası için zorundayız. Eğer müşteri yoğunluğu yoksa serinlemek için ara sıra dışarı çıkıyoruz ama yoğunluk varsa onu da yapamıyoruz. En fazla su içebiliyoruz, vantilatörü kullanıyoruz ama onun da bize çok faydası olmuyor. Dünyadayken cezamızı çekiyoruz diyebilirim. Dükkân dolu olduğu zaman sıcaklık artışı daha fazla oluyor, camları açarak havalandırmayı sağlamaya çalışıyoruz. Tüm camları açınca bir nebze ferahlıyoruz ama bu şekilde de cereyanda kalıp, rahatsızlanıyoruz ve sağlık yönünden sıkıntı çekiyoruz. Bazen müşterilere asık suratlı gibi duruyoruz ama yorgunluğun vermiş olduğu bir davranış, yani bilerek yapmıyoruz. Yanlış yaklaşımda bulunmak olmaz tabi ama belki yorgunluktan dolayı bir isteksizlik görürlerse bizi yanlış anlamasınlar” dedi.

“Sıcak olduğunda yapacak bir şeyimiz yok”

Hava sıcaklığında sürekli su kaybı yaşadıklarını belirten ekmek ustası Erkan Öztürk, fırsat buldukça serinletici içecekler içtiklerini söyledi. Sıcak ortamda çalışmanın zorluklarıyla ilgili konuşan Öztürk, şunları söyledi;

“Ateş başında çalışmak illaki yorucudur, bu mesleğin gereği budur. Ekmek üretimi her zaman bütün işlerin başında gelir, maliyeti ve işi zordur. Ayrıca meşakkatli ve zahmetli bir iştir, bilindiği gibi piyasada önemli bir sektör. Yıllardır bu işi yaptığımız için istesek de istemesek de sıcağın karşısında bu işi yapmak zorundayız çünkü ekmek yediğimiz sektör bu, bırakıp, başka işe geçme şansımız yok. Çok sıcak olduğunda yapacak bir şeyimiz yok, işin gereği bu. Kaynakçılar, demirciler nasılsa ekmek ustalığı da onun gibi. Sıcağı olacak, soğuk havaya girme şansımız yok, çünkü terleme durumu fazla olduğu için hasta olma ihtimalimiz yüksek oluyor.”