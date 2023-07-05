Haliliye Belediyesi Yaz Spor Okullarında, sporun çeşitli dallarıyla tanışma fırsatı bulan çocuklar, basketbol ve tekvando kursundan aldıkları eğitimle hem spor alışkanlığı kazanıyor hem de geleceğin genç yetenekleri olmak için mücadele veriyor.

Haliliye Belediyesinin lisanslı sporcular yetiştirdiği kurs merkezleri gençlerin hayalleri için mücadele ettiği adresler oluyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın spora ve sporcuya önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sportif çalışmalarını devam ettiriyor. Her alanda gençlerin yanında olan Haliliye Belediyesi bünyesinde bulunan Aliya İzzetbegoviç Spor ve Yaşam Merkezi, Eyyüp Cenap Gülpınar Spor Merkezi ve Sabiha Özlek Spor Salonu ile geleceğin genç sporcuları yetişiyor.

Lisanslı sporcular yetiştirilmesi hedefiyle hizmet veren bu kurslara gençlerin ilgisi büyük olurken, eğitimler ise uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Basketbol, voleybol, tekvando, judo ve yüzme dallarında devam eden eğitimlerle bu kurslara katılan gençler, hem sporla tanışma şansı yakalıyor, hem de yaz tatilinde yeni hobiler edinerek kaliteli zaman geçiriyor. Verilen eğitimlerle sporun dallarıyla tanıştıklarını ve hoş zaman geçirdiklerini ifade eden gençler, sağlanan imkanlar dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; 7- 14 yaş grubuna yönelik kurslara müracaatların spor merkezlerinden alındığı kaydedildi.