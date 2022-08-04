Denizli’de öğrenciler yaz okulları ile yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarında başarılarına başarı katıyorlar.

Denizli’de öğrenciler yaz okulları ile yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarında başarılarına başarı katıyorlar.

Bakanlıkça ücretsiz olarak 04 Temmuz 2022 tarihinde başlatılan 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve yaz okulları devam ediyor. Yüzlerce öğrenci bilgisine bilgi katarak yoluna devam ederken, geleceğe ise umutla bakıyor. Kurslarda verimliliğinin yüksek olması öğrenci ve velilerce memnuniyetle karşılanırken, hedefler ise daha da çok yükselmiş durumda.

“946 kurs açıldı”

Hayırseverler Ortaokuluna ziyarette bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Yaz döneminde destekleme ve yetiştirme kursları 4 Temmuz’da başladı ve 28 Ağustos tarihinde sona erecek. İlimiz genelinde 19 ilçemizde yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları çerçevesinde 946 kurs açıldı. Sekizinci sınıf düzeyinde 12.609, on ikinci sınıf düzeyinde ise 4.562 öğrencimiz bu kurslardan ücretsiz olarak faydalanıyor. Yaz okulları temel eğitim düzeyinde 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik; ortaöğretim düzeyinde ise 9, 10, 11 ve 12. sınıflara yönelik matematik ve İngilizce derslerinden ilimiz geneli 452 kurs açtık. Bu kurslarda da 7.942 öğrencimiz 28 Ağustos’a kadar eğitimlerine devam edecekler” dedi.