Eskişehir’de, Kur’an kursunu başarıyla tamamlayan 90 miniğe madalya hediye edilirken öğrencilerin büyük heyecan ve sevinç yaşadı.

Tepebaşı ilçesinde yer alan Hoca Ahmet Yavuzer Camii’nde imamlık yapan Soner Şahin, yaz Kur’an kursunu başarıyla bitiren öğrenciler için tören düzenledi. Eğitimlerini derece ile bitiren 90 öğrenci Kur’an Kursu eğitimi sonrası madalya almayı heyecanla karşıladı. Cami, madalya alan öğrencilerin coşkusuyla dolup taştı. Tören sonunda mahalle halkına ve çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

“Camimizin içi çocuk cıvıltılarıyla dolup taştı”

Yaz boyu eğlenceli vakit geçirdiklerini vurgulayan imam Şahin, çocuklara camiyi sevdirmenin yolunun bu olduğunu belirtti. Cami içinin çocuk sesleriyle dolmasının mutluluğunu yaşadığını ifade eden Şahin, “Elhamdülillah, öğrencilerimizle Kur’an kursunda dopdolu günlerimiz geçti. Onlarla birlikte eğlendiğimiz için kursu sevdirdik. Camimizin içi çocuk sesleriyle dolup taştı. Öğrencilerimize karşı davranışlarımız, onlara her gün vermiş olduğumuz ikramlar, hediyeler camiyi sevdirmeyi başardıysak ne mutlu bizlere. İkram verirken hepsi Allah razı olsun diyor ve o beni çok mutlu ediyor. Beş, altı yaşında bir çocuğun “Allah razı olsun hocam” demesinden gerçekten etkileniyorum. Kursumuzda herkes birinci olduğu için her birine altın madalya verdik. Aralarından en iyi olanlara da farklı hediyeler verdik. Camimiz herkese açıktır. Gece, gündüz biz onlar için her türlü hizmet etmeye varız” diye konuştu.