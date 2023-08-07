Muğla Menteşe Müftülüğü bünyesinde yatılı olarak açılan ve 5 hafta boyunca devam eden kursun sonunda düzenlenen programda öğrenciler ödüllerini aldı.

Programda, yaz kursunda düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma, Ezanı Güzel Okuma, Hadis Ezberleme, Dua Ezberleme ve Dini Bilgiler yarışmalarında dereceye girenlerle; futbol, masa tenisi ve satranç turnuvası şampiyonlarına ödüller verildi. Kur’an-ı Kerim’e geçen ve okuyuşunu ilerleten öğrenciler de ayrıca ödüllendirildi.

Programa katılan Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, “İlk kez böylesine kalabalık bir öğrenci grubuyla yapılan yaz kursu başarıyla tamamlandı. Çocuklarını kursa gönderen veliler başta olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Oturum ruhsatı alınır alınmaz Akçaova Kur’an Kursumuz açılacaktır “dedi.