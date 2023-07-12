Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat İl Müftülüğü tarafından her sene düzenlenen Yaz Kur’an Kurslarına akademik destek sağlayacak.

Tokat İl Müftülüğü tarafından her sene düzenlenen Yaz Kur’an Kursları Taşlıçiftlik Yerleşkesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Camii’nde de başladı. Kursa Üniversite akademik ve idari personelinin çocukları katılıyor. Kurs kapsamında Üniversite Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuran Tuncer önderliğinde 4.sınıf öğrencilerinin katkılarıyla Yaz Kur’an Kursuna gelen öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla haftada iki gün etkinlikler düzenlenecek. Katılımcı çocukların zihinsel gelişimini desteklemek amacıyla etkileşimli kitap okuma, zekâ oyunları, bahçe oyunları, drama ve sanat gibi farklı alanlarda etkinlikler yapılacak. Gerçekleştirilen etkinlikler ile Kur’an-ı Kerim öğrenen öğrencilerin aynı zamanda pedagojik açıdan da desteklenmesi hedefleniyor.