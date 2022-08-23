Hakkari’de okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte cami ve Kur’an kurslarında açılan yaz kurslarına devam eden öğrencilere yönelik etkinlikler devam ediyor.

Hakkari’de okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte cami ve Kur’an kurslarında açılan yaz kurslarına devam eden öğrencilere yönelik etkinlikler devam ediyor.

Hakkari Merkez Hacı İsmail Bal Camii ve Kız Kur’an Kursunda yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrenciler için kahvaltı programı düzenlendi. Hacı İsmail Bal Camii İmam-Hatibi Ömer Özatak, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ne kadar güzel eğitirsek, istikbalimizden o kadar emin olabiliriz. Onları cami ve cemaate alıştırmak, Allah ve Peygamber sevgisini aşılamak, milli ve manevi duygularla donatmak önem arz etmektedir. Bunun için çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgileri öğretmenin yanında ibadetlerin yapılış tarzını anlatmak ve camilerin manevi havasıyla tanıştırmak gayesiyle imkanlarımız nispetince çeşitli etkinlikler yapmaya gayret ediyoruz. Bu vesile ile bugünkü kahvaltı programının düzenlenmesine katkı veren herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kahvaltı programına Hacı İsmail Bal Camii ve Kız Kur’an Kursu görevlileri ile öğrenciler katıldı.