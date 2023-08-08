Talas Belediyesi, ’Rota Talas Tanıtım Etkinlikleri’ çerçevesinde yaz Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik tarihi Talas gezisi düzenledi.

Zihinsel ve bedensel engelli Umut’un ’itfaiye’ hayali gerçek oldu Zihinsel ve bedensel engelli Umut’un ’itfaiye’ hayali gerçek oldu

25 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen turlarda Talas’ın önemli tarihi noktalarından Ali Saip Paşa Caddesi ve Yaman Dede Konağı gezdirilirken belediye tarafından ilçeye kazandırılan Tıpkı Basım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi de ziyaret edilen noktalar arasında yer aldı. 20 tur halinde düzenlenen programa 10-15 yaş arası yaklaşık 1.000 öğrenci katıldı.

Eğitmenleriyle birlikte geziye katılan öğrenciler, programdan duydukları memnuniyeti ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti.