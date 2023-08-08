Talas Belediyesi, ’Rota Talas Tanıtım Etkinlikleri’ çerçevesinde yaz Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik tarihi Talas gezisi düzenledi.

25 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen turlarda Talas’ın önemli tarihi noktalarından Ali Saip Paşa Caddesi ve Yaman Dede Konağı gezdirilirken belediye tarafından ilçeye kazandırılan Tıpkı Basım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi de ziyaret edilen noktalar arasında yer aldı. 20 tur halinde düzenlenen programa 10-15 yaş arası yaklaşık 1.000 öğrenci katıldı.

Eğitmenleriyle birlikte geziye katılan öğrenciler, programdan duydukları memnuniyeti ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti.