Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Yaz Kur’an Kursu öğrencileri mangal etkinliğinde bir araya geldi.

Daçeşme Mahallesi Dağçeşme Camiinde Yaz Kur’an Kursu öğrencileri, son haftaya girerken bir mangal etkinliğine katıldı. Dağçeşme Camii’nde düzenlenen etkinliğe, yaz kurslarında eğitim alan kız ve erkek öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, cami imamı İsmail Ev, öğrencilere köfte ekmek ve ayran ikram etti. Ev, etkinliğin amacının öğrencileri bir araya getirmek, camiye olan bağlılıklarını arttırmak ve dini eğitimleri hem bir şeyler yiyip içerek aktarabilmek olduğunu söyledi.

Ev, "Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Ramazan Akyol ilçe vaizimizin duası ile programı başlattık. Katkısı olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Öğrenciler, etkinliği çok beğendiklerini ve yaz boyunca camiyi daha sık ziyaret edeceklerini söylediler.