Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yaz Kur’an Kursu öğrencileri rehber eşliğinde Tepebaşı Hal Camisi’ni gezdiler.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün açtığı Yaz Kur’an kursuna katılan öğrenciler düzenlenen etkinlik çerçevesinde Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesinde bulunan Hal Cami’ni ziyaret ettiler. Öğrenciler manevi rehberler eşliğinde Hal Camisi hakkında bilgiler alarak gezme fırsatı yakaladı. Kur’an Kursu öğrencilerine cami gezisi öncesinde çeşitli ikramlar yapıldı. Cami gezisinin ardından çocuklar hatıra fotoğrafı çektirdi.