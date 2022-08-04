Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde Şehit Kadir Çömlek şehadetinin 28. yılında dualarla anıldı.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde Şehit Kadir Çömlek şehadetinin 28. yılında dualarla anıldı.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü organizesiyle, 3 Ağustos 1994 yılında Şırnak’ta şehit olan Şarköylü Şehit Piyade Komando Er Kadir Çömlek için şehadetinin 28. yıldönümünde Gazi Süleyman Paşa Camii’nde Yaz Kur’an-ı Kerim Kursu öğrencileri tarafından Kur’an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen yaptığı açıklamada, “Yaz Kur’an-ı Kerim Kurslarımızda eğitim-öğretim gören öğrencilerimize şehitliğin önemini, şehitliğin kutsal mertebe olduğunu, şehitlik makamının ne kadar yüce olduğunu anlattık ve 3 Ağustos 1994 tarihinde Şırnak’ta şehit olan Kadir Çömlek’i şehadetinin 28. yılında Kur’an-ı Kerim okuyarak, dualarla yad ettik. Rabbim bütün şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin“ ifadelerine yer verdi.

Menteşe’de traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti Menteşe’de traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Program Şarköy Din Görevlileri ve Gönüllüleri Derneği Başkanı, Palamut Mahallesi Camii İmam Hatibi Faruk Furkan Diler’in yaptığı duanın ardından öğrencilere yapılan ikramın ardından sona erdi.