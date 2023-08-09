Bartın’da yaz tatilinde Kur’an kurslarında devam eden 4-6 yaş grubu öğrencilere piknik düzenlendi.

Bartın Merkez camilerinde Kur’an-ı Kerim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine devam eden 4-6 yaş grubu çocuklar, eğitimlerinin yanı sıra yaz tatili coşkusu yaşadı. Bartın İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı destekleriyle kaynaşma ve motivasyon piknikleri düzenlendi. Çağlayan mevkiindeki yaşam parkında minik kursiyerler; öğretmenleriyle futbol, voleybol, çuval yarışı, ip atlama ve halat çekme gibi oyunları gönüllerince oynadı.

Miniklere, hareketli geçen etkinlik sonunda döner ekmek, meyve suyu, karpuz ve dondurma ikramı yapıldı.