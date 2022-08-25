Erzincan İl Müftülüğünce Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı düzenlendi. Düzenlenen program şölen havasında geçerken minik öğrenciler ve aileleri doyasıya eğlendi.

Erzincan İl Müftülüğünce Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı düzenlendi. Düzenlenen program şölen havasında geçerken minik öğrenciler ve aileleri doyasıya eğlendi.

Erzincan İl Müftülüğüne bağlı yaz Kur’an kurslarında bir eğitim ve öğretim yılının daha sonuna gelindi. Erkek ve kız olmak üzere toplamda 290 kursiyerin Kur’an’ı öğrendiği Kur’an kurslarının sona ermesi nedeniyle merkeze bağlı Atatürk Parkı’nda kapanış programı düzenlendi. Program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile dualarla başlarken, her bir öğrencinin Kur’an-ı Kerim’i öğrendiği yıl boyunca yapılan çalışmalar katılımcılara aktarıldı. Programa, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Müftü Yardımcısı Kazım Ural, Kur’an kursu hocaları, öğrenciler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftü Yardımcısı Kazım Ural, burada yaptığı konuşmasında, “Geleceğimizi, İslam’ı ve en güzel kutsiyetimizi kendilerine emanet olarak bırakacağımız, cennet vatanı kendilerine miras olarak bırakacağımız, geleceğimizin göz bebeği yavrularımız, gençlerimiz; 2022 yılı Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programına hepiniz hoş geldiniz, şerefeler verdiniz. Sizler bizim umudumuz, geleceğimizsiniz. Dolayısıyla size, ‘Z kuşağı’ veya bir başka kuşak adı altında bir ifadeyi kullanmak zül olsa gerekir diyerek, her birinizin bu bilinçle bilinçlendirmek üzere inşallah Allah’a emanet ediyoruz” dedi.

Daha sonra minik kursiyerler hocaları ile birlikte hazırladıkları oyunları sahneleyerek izleyenlere keyifli anlar yaşatırken hazırlanan mehteran gösterisinde ise katılımcılar coşku yaşadı.