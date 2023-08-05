DÜZCE(İHA) – Düzce Müftülü tarafından düzenlenen Yaz Kur’an kursları futbol turnuvasında Çamköy Merkez Cami Yaz Kuran Kursu ve Beyköy Merkez Camii Yaz Kur’an Kursu takımları şampiyon oldu.

Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Yaz Kur’an kurslarına katılan gençlerin manevi, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini sağlamak ve gençlerin enerjilerini din görevlilerinin rehberliğinde atmaları amacıyla düzenlenen Yaz Kur’an Kursları Futbol Turnuvası final ve üçüncülük müsabakalarının ardından kupa ve madalya takdim töreniyle sona erdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Müftü Osman Aydın, gençlerin yaz Kur’an kurslarına katılmaları ve bu turnuvada dostane bir şekilde yarışmalarının önemli olduğunu ve buradaki kaynaşmanın takım oyuncularımızın katılıyla 6 Ağustos Pazar günü sabah namazı programında Merkez Büyük Camii’nde devam edeceğini vurguladı.

Programda kısa bir konuşma yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, turnuvaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti ve şampiyon olan takımlara maddi destek sağlayacağı sözünü verdi.

Turnuvaya yaz Kur’an kurslarında öğrenim gören 10-12 ve 13-14 yaş olarak iki farklı kategoride 14 takım ve 200 öğrenci katıldı. Dostluk ve kardeşlik havasında geçen turnuvada gençler din görevlilerinin rehberliğinde hoşça vakit geçirip enerjilerini attılar. Yapılan final müsabakalarıyla sıralama 10-12 yaş kategorisinde şampiyon Çamköy Merkez Camii Yaz Kur’an Kursu takımı, ikinci Aşiyan Konutları Camii Yaz Kur’an Kursu takımı, üçüncü Orhangazi Camii Yaz Kur’an Kursu takımı, dördüncü Zahidül Kevseri Camii Yaz Kur’an Kursu takımını oldu. Bu yaş kategorisinde Toplam 20 gol atan Çamköy Merkez Camii Yaz Kur’an Kursu Öğrencisi Serhat Çelik gol kralı oldu.

13-14 Yaş Kategorisinde şampiyon Beyköy Merkez Camii Yaz Kur’an Kursu takımı, ikinci Tevhid Cami Yaz Kur’an Kursu takımı, üçüncü Çamköy Merkez Camii Yaz Kur’an Kursu takımı, dördüncü Karaca Camii Yaz Kur’an Kursu takımı oldu.

Bu kategoride Çamköy Merkez Camii Yaz Kur’an Kursu Takımı öğrencileri Berkcan Çakmak ve Yağız Serbes 14’er gol atarak gol krallığını paylaştılar.