Velilerin desteğiyle hazırlanan programa, İl Müftüsü Sinan Kazancı, İl Müftü Yardımcısı Sevdegül Çekiç, Kur’an Kursu öğreticileri ve öğrenciler katıldı. İl Müftüsü Sinan Kazancı’nın açış konuşmalarıyla başlayan programda, öğrenciler tarafından Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu. Programın sonunda Müftü Kazancı tarafından öğrencilere Yaz Kur’an Kursuna Katılım Belgeleri takdim edildi.

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