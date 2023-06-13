Elazığ Müftülüğüne bağlı cami ve Kur’an kurslarında 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak yaz Kur’an kurslarında görev alacak personele yönelik seminerler tamamlandı.

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde kurslarda görev alan imam hatip, müezzin kayyımlara ve Kur’an kursu öğreticilerine yönelik olarak verilen seminerler ilgi ile takip edildi. Kur’an kursu öğreticilerine yönelik seminer programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Seminerlerde, yaz Kur’an kursları uygulama esasları çerçevesinde, kayıtların nasıl yapılacağı, eğitimin niteliğinin ve niceliğinin artırılması için hangi faaliyetlerin yapılabileceği ile ne gibi program ve materyallerden istifade edilebileceği gibi konular slayt eşliğinde anlatıldı.

Bayan öğretmenlere yönelik sunumlar, Kuran kursu öğreticileri Hatice Kırıcı, Esra Çelik tarafından verilirken, imam-hatip ve müezzin kayyımlara yönelik sunumlar ise imam hatipler Yunus Can, Yener Yelmen tarafından icra edildi.

Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, “İnşallah önümüzdeki ayın 3’ünde yaz Kur’an kurslarımızı başlatmış olacağız. Açacağımız bu kurslar hepimiz ve yavrularımız için hayırlara vesile olsun. Peygamber efendimiz gördüğü her insana Kur’an-ı Kerim’i anlatmış bu yaz Kur’an kurslarını deruhte ederken bunu anlamamız bunu aklımızdan hiçbir şekilde çıkarmamalıyız. Peygamber efendimizin yolunda bir nebzecik olduğumuzu ortaya koymamız gerekiyor bu bizi inşallah canlı tutacaktır. Birçok insan İslam ile olan bağını yaz Kur’an kursuyla kuruyor bu bir gerçek. Çocuklara İslam’ın temel güzelliklerini temel bilgilerini vermemiz gerekiyor bu noktada gayret içerisinde olmamız lazım. Daha çok başarılı olmak için din görevlileri olarak cemaatimizin ve mahallemizin öğretmeni olmalıyız’’ dedi.