Afyonkarahisar Yaz Kupası Satranç Turnuvası Çiğiltepe Spor Salonunda 72 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Spor kenti Afyonkarahisar’da müsabakalar düzenlenmeye devam ediyor. Yaz Kupası Satranç Turnuvası 72 sporcunun katılımıyla heyecan dolu anlara sahne oldu. Karşılaşmalar; 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 12 yaş ve altı ve açık kategorilerde düzenlendi.

8 yaş ve altı kategoride Mehmet Berber birinci, 10 yaş ve altı kategoride Eymen Giray Güneşli birinci, 12 yaş ve altı kategoride Öymen Saraç birinci, açık kategoride ise Tarat Uras Dinçer birinci oldu. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu dereceye giren sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.