Sinop’ta yaklaşık 55 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan Mustafa Coşar, yazın sıcağa, kışın ise soğuğa aldırış etmeden, kaldırımda kurduğu şemsiyesi ve küçük sobasıyla mesleğini sürdürüyor.

Sinop’ta yaklaşık 55 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan Mustafa Coşar, yazın sıcağa, kışın ise soğuğa aldırış etmeden, kaldırımda kurduğu şemsiyesi ve küçük sobasıyla mesleğini sürdürüyor.

Boyacılık mesleğini babasından küçük yaşlardayken öğrenen 66 yaşındaki Mustafa Coşar, boya tezgâhıyla sabahın erken saatlerinden itibaren işlek caddede çalışmaya başlıyor. Akşamüstü havanın durumuna göre tezgâhını kapatan Coşar’a, gün içinde sevenleri ayakkabısını boyatarak katkıda bulunuyor. Sinoplu ayakkabı boyacısı Mustafa Coşar, boyacılık mesleğini 9 yaşındayken babasından öğrendiğini ve mesleğini sürdürdüğünü söyledi. Coşar, “9 yaşından beri bu mesleği yapmaktayım, şu anda yaşım 66 oldu. Baba mesleğiydi, babam boyacıydı evladı da boyacı oldu. Yaz kış devam ediyorum, durmak yok burada beklemek mecburiyetindeyiz. Başka bir iş yapamam, gençliğimde eşya taşıma işine giderdik, çimento boşaltırdık. Şimdi maalesef o gücü bulamıyoruz. Memnun değiliz ama idare etmeye çalışıyoruz. Sabah geliyoruz, 18.00-19.00’a kadar bekliyoruz havanın durumuna göre. Hava yağdığı zaman şemsiye açıyorum, sağ olsun sevenlerim de geliyorlar. Eğer mücadele etmezsek maalesef karın doymuyor. Eski gücü bulamıyoruz ama idare etmeye çalışıyorum. 4 tane oğlum, 11 torunum var. Onlar kendilerini kurtardılar, baba hala mesleğine devam ediyor” diye konuştu.