Açıköğretim Sistemi öğrencilerine Anadolu Üniversitesi kampüsünde kişisel gelişim, sosyal hayatı deneyimleme ve Eskişehir ilini tanıma fırsatını sunan Yaz Kampüs Programı’nın üçüncüsü Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) iş birliği ile 5-11 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Programa Türkiye’deki çeşitli illerden ve yurtdışından katılan öğrenciler ilk gün sabah Yunus Emre Kampüsü turunun ardından öğleden sonraki oturumda Öğr. Gör. Dr. Deniz Dinçer tarafından verilen Fotoğrafçılık seminerine katıldı. Programın devamındaki günlerin sabah oturumlarında sırasıyla Doç. Dr. Sinan Aydın’dan Teknoloji ve Öğrenme, Öğr. Gör. Hakan Sivriservi’den Sağlıklı Yaşam, Dr. Öğr. Üyesi Levent Özkoçak’tan Sözsüz İletişim ve Beden Dili ve Doç. Dr. Hakan Yılmaz’dan Gastronomi Tarihi eğitimleri alan katılımcılar için öğleden sonraki bölümlerde ise rehberler eşliğinde şehir turu ve müze gezileri gerçekleştirildi. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri yönetici ile öğretim elemanlarıyla da tanışan katılımcılar, 11 Haziran Pazar günü düzenlenen Açıköğretim Sistemi Mezuniyet Töreni’ne katıldılar. Öğrenciler ayrıca yabancı ülkelerden gelip Anadolu Üniversitesi bünyesinde bilimsel çalışma gerçekleştiren akademisyenlerle de bir araya geldiler.

Kampüste bulunmaktan ve Açıköğretim Sistemini yakından tanımaktan çok memnun olduklarını ifade eden katılımcılar, Anadolu Üniversitesi kampüsünü ve Eskişehir’i çok beğendiklerini belirttiler. Açıköğretim Sistemi öğrencilerine yönelik Yaz Kampüs Programları önümüzdeki yıllarda da düzenlenmeye devam edecek.