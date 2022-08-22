Yeşim’in Uludağ Soroptimist Kulübü iş birliği ile “Güçlü kadınlar, mutlu yarınlar” sloganıyla Karapınar Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’nde yürüttüğü Kelebeğin Dünyası Projesi’ne gençlerden destek geldi.

Yeşim’in Uludağ Soroptimist Kulübü iş birliği ile “Güçlü kadınlar, mutlu yarınlar” sloganıyla Karapınar Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’nde yürüttüğü Kelebeğin Dünyası Projesi’ne gençlerden destek geldi.

Türk Eğitim Derneği ve ABD Ankara Büyükelçiliği ortaklığı ile yürütülen Access Projesi doğrultusunda Bursa Uludağ’daki Geleceğin Yıldızları kampına katılan öğrenciler, sosyal sorumlulukla ilgili saha çalışması yapmak üzere Karapınar Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’ne geldi. Kelebeğin Dünyası projesinin bir parçası olan gençler; gönüllülük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik kavramlarını da öğrenme fırsatı buldu.

ABD Büyükelçiliği İngilizce Eğitim Ataşesi Roger F. Cohen, Türk Eğitim Derneği Eğitim ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürlüğü İş Geliştirme Şefi Selin Şansal Sağdıçoğlu, Proje Uzmanı Kevser Özcan, Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ve Türkiye’nin 7 farklı ilinden 50 öğrencinin katılımıyla Karapınar Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleştirilen saha çalışmasında, sürdürülebilir üretim bakış açısına uygun olarak tekstil atıklarının değerlendirilmesi hedeflendi.

Yeşim ve Uludağ Soroptimist Kulübü tarafından kadınlara eğitim, makine ve kumaş desteği verilerek yürütülen Kelebeğin Dünyası projesi doğrultusundaki saha çalışmasına katılan gençler, Yeşim’in üretim fazlası olan kumaş kırpıntı ve şeritlerini renklerine göre tasnifleyip, ayırarak üretime hazır hale getirdi. Bu materyallerle çeşitli süs eşyaları, çanta, yastık, sepet ve anahtarlık gibi ürünler üretip, satan Karapınarlı kadınlar, böylelikle aile bütçesine de katkıda bulunmuş oluyor.

Program doğrultusundaki konuşan Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, Yeşim’in dahil olduğu sosyal sorumluluk projeleri ve “Önce insan” anlayışı hakkında bilgi verdi. Projeye dahil olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karapınar Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi Başkanı Emine Enginçayır Kök de misafir öğrencilere, projenin bir parçası oldukları için teşekkür ederek öğrencilerin kendi yaptıkları yumaklardan üretilen el yapımı anahtarlıkları hediye etti.

Sürdürülebilirlik adına yapılan bu ürünler için yaptıkları ortak çalışmayla marka ismi önerileri de veren gençler, böylelikle yeni fikir üretme sürecinde de deneyim kazanmış oldu.