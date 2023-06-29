Kütahya’nın şifalı sularıyla ünlü Ilıca Kaplıcaları’ndaki turizm tesislerinde havuz sezonu açıldı.

Ilıca’da yenilenen hamam ve havuzlarıyla müşterilerine hizmet vermeye başlayan Harlek Termal Otel, doğal ortamıyla kaplıca keyfi sunuyor.

Otel Genel Müdür Yardımcısı Adnan Toplamaoğlu, açık ve kapalı alanda bulunan termal havuzların başta romatizmal hastalıklar olmak üzere bir çok rahatsızlığa şifa olduğunu kaydetti.

Ilıca’nın doğa harikası bir kaplıca bölgesi olduğunu kaydeden Toplamaoğlu, "Termal suların geçmişten günümüze binlerce yıldır şifa kaynağı olduğu bilinmektedir. Ülkemizdeki termal su kaynakları rezerv bakımında Avrupa’da birinci, dünyada yedinci sırada gelmektedir. Harlek Termal Otel’in sınırları içeresinde elde edilen bu doğal ortam, termal su renksiz, mineral bakımında zengin, kokusuzdur. Doğanın bir hediyesi olarak şifalı bay termal havuz, bayan termal havuz, çocuk havuzu ve açık havuzumuz müşterilerimizin hizmetindedir" ifadelerini kullandı.

Harlek Termal Otel’in açık ve kapalı alanlarındaki havuzlardan yararlanan vatandaşlar, "Burada hem termal, hem de havuz keyfi var" dediler.