Mersin Büyükşehir Belediyesince hem kent merkezinde hem ilçelerde gerçekleştirilen ‘Yaz Dostum Konserleri’nin’ yeni durağı Çamlıyayla ilçesi oldu.

Kurban Bayramının 3. gününde Başkan Vahap Seçer’ in Çamlıyayla Katlı Otopark ve Pazar Yeri açılışını gerçekleştirdikten sonra ilçede Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası sahne aldı. Repertuvarını son dönemin sevilen parçalarıyla oluşturan orkestra, vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı.



“Vatandaşlarımız müziğin büyüsüyle şehrin tadını doyasıya çıkarsınlar”

Haziran ayı boyunca Anamur'dan Mut’a, Bozyazı’dan Aydıncık’a, Tarsus’tan Silifke’ye kadar Mersin’in bütün ilçelerinde ‘Yaz Dostum Konserleri’ni vatandaşlarla buluşturduklarını ifade eden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, “Biz her zaman bahsettiğimiz gibi müzikle şifalanmak istiyoruz ve vatandaşlarımızı dolu dolu müzik etkileriyle buluşturuyoruz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Türk Halk Müziği Orkestrası ile birlikte Mersin’in her yerinde vatandaşlara müzik dinletileriyle keyifli vakit geçirmelerini istediklerini söyleyen Özdülger, “Vatandaşlarımızın, müziğin büyüsüne kapılarak güzel hayaller kurmasını ve bu güzel şehrin tadını doyasıya çıkartarak yaşamalarını istiyoruz” diye konuştu. Özdülger, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Sanat Toplulukları olarak vatandaşlarımız, müzikle ve sanatla, bizimle kalsınlar” şeklinde konuştu.



"Çamlıyayla Halkı Pop Orkestrasıyla doyasıya eğlendi”

Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrasını eğlenceli bularak, keyifli zaman geçirdiğini belirten Yakup Şimşek, “Çalan şarkılar gençlere yönelik o yüzden mutluyuz. Burada zaman gayet güzel geçiyor” dedi. Tesadüf eseri konsere denk gelerek güzel zaman geçirdiğini ifade eden Hülya Terlikoğlu ise “Gençlerle birlikte eğleniyoruz, konserlerin devamlı olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Konsere katılan gençlerden Ece Naz Akgöz, “Burada olmaktan çok memnunum. Şarkılar tam bize hitap ediyor” şeklinde konuştu.