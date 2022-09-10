Antalyaspor yüzme branşı tarafından 2016’dan geleneksel olarak düzenlenen "Antalyaspor Yaz Yüzme Şenliği" Muratpaşa Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşti. Yaz yüzme okullarının son bulduğu şölende düzenlenen madalya törenine FTA Antalyaspor Kulübü ve Derneği Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor kulübü derneği üyeleri Caner Canıtez, Erhan Onur Öntaş, İbrahim Şendil, Mutlan Erdem ile dernek koordinatörü Abdullah Saraçoğlu şölene katıldı.

Antalyaspor yüzme branşı tarafından 2016’dan geleneksel olarak düzenlenen "Antalyaspor Yaz Yüzme Şenliği" Muratpaşa Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşti. Yaz yüzme okullarının son bulduğu şölende düzenlenen madalya törenine FTA Antalyaspor Kulübü ve Derneği Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor kulübü derneği üyeleri Caner Canıtez, Erhan Onur Öntaş, İbrahim Şendil, Mutlan Erdem ile dernek koordinatörü Abdullah Saraçoğlu şölene katıldı.

Başkan Aziz Çetin "Benden önceki yönetimde de çok önemli yatırımlar yapıldı. Amatör branşları bizde çok önemsiyoruz. Kalite çıtamızı bir tık yukarı taşımak ve ardından öncelikli hedefimiz olan önümüzdeki olimpiyatlara tüm branşlarda sporcu yetiştirmektir" dedi.

Katılım belgesi ve madalya verildi

Son dönemde spor okullarından yetişen takım sporcularının kulüp ve milli takım bazında elde ettikleri başarılar ve kazandıkları madalyalarla adından söz ettirdiği Antalyasporlu yüzücülerin hazır bulunduğu etkinlikte tüm sporculara katılım belgesiyle birlikte madalya verildi. Sporcu ailelerinin de yoğun ilgi gösterdiği organizasyon

en küçük yaş grubunundan itibaren tüm kursiyerlerin gösteri amaçlı havuzda sergiledikleri performansla sona erdi.