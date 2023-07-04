Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları çerçevesinde öğrenci ve öğretmenler ders başı yaptı.

Kurs merkezlerinden Bayburt Fen Lisesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serdal Salık, yaz kurslarıyla ilgili okul yöneticilerinden bilgi aldı. Ardından kurs sınıflarını gezerek açılan kursların öğrenme eksiklerinin giderilmesindeki rolüne ve kurslara katılım hususundaki sürekliliğin başarıyı getireceğine dikkat çekti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serdal Salık, kursların açılmasında ve sürdürülmesinde emeği geçen okul yöneticileri ve öğretmenlere teşekkür ederek ziyaretlerini sonlandırdı.

3 Temmuz’da başlayan yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okullarında 1 Eylül’e kadar eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek.