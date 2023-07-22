Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Yarı olimpik yüzme havuzunda deneyimli yüzme kurs öğreticileri nezaretinde haftanın belirli saatlerinde kursiyerlere yüzme kursu verilmeye başlandı.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte başta boğulmalara karşı önlem almak için Bozova Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete giren yarı olimpik yüzme havuzu geçen yıl olduğu gibi bu yılda misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Belediyesi tarafından yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzu çocuklar ve gençlerin vazgeçemediği mekan haline geldi. 2020 yılında temeli atılan ve geçtiğimiz yıl tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzu, Bozovalıların hizmetine açıldı. Gençlerin baraj, gölet ve sulama kanallarında yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmek için yapılan havuzda haftanın 5 günü yüzme eğitimi veriliyor. Her biri 8 saatten oluşan 4 farklı seansta verilen çok sayıda genç ve çocuk katılıyor.

Bozovalı gençlerin ve çocukların serinlemek amacıyla girdikleri Atatürk Baraj Gölü ve sulama kanallarında boğulmaların önüne geçmek adına önemli bir projeye imza atan Belediye Başkanı Suphi yaptığı yazılı açıklamada, "Özellikle yaz aylarında sıcaklardan bunalan çocuk ve gençlerimizin girdikleri baraj göleti ve sulama kanallarında hemen hemen her gün acı haberler alıyorduk. Bozova Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin gönül rahatlığı ile uzman kurs öğreticilerimiz nezaretinde haftanın belirli günlerinde ve saatlerinde havuzumuzda yüzme eğitimleri almalarını sağlıyoruz. Böylece genç ve çocuklarımızın gönül rahatlığıyla serinledikleri yarı olimpik yüzme havuzumuzu geçtiğimiz yıl hizmete sunmuş olduk" dedi.