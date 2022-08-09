İSTANBUL(İHA) Yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte bunalan vatandaşlar buz satışlarını tavan yaptırdı. Kışın günlük 3 ton buz üretimi yapan üreticiler aşırı sıcaklarda 25 tona kadar üretim yapıyor. Bazı vatandaşlar ise serinlemek için buzdan küvet yaptırmak istiyor.

İSTANBUL(İHA) Yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte bunalan vatandaşlar buz satışlarını tavan yaptırdı. Kışın günlük 3 ton buz üretimi yapan üreticiler aşırı sıcaklarda 25 tona kadar üretim yapıyor. Bazı vatandaşlar ise serinlemek için buzdan küvet yaptırmak istiyor.

Yurt genelinde sıcak havaların artmasıyla birlikte buz üretimi yapan firmaların yoğun mesaisi başladı. İstanbul’da buz üretimi yapan bir firma neredeyse taleplere yetişemeyecek duruma geldi. Kış aylarında günlük 3 ton buz üretimi yapan buz üretim tesisi yazın aşırı sıcaklardan dolayı hem vatandaşlara hem de sanayide kullanılmak üzere 25 ton buz üretimi yapıyor. Sıcaktan dolayı bazı vatandaşlar ilginç buz üretimi isteklerinde bulunuyor. Bir vatandaş buz üretimi gerçekleştiren firmadan kendisi için özel olarak tasarlanmış buzdan küvet yapmasını istedi. Havuzu olan vatandaşlar ise genellikle buz kütlelerini havuzları soğutmak için talep ettikleri öğrenildi.

“ Aşırı sıcaklarda 25 tona kadar buz üretimi yapabiliyoruz”

Yazın buz ihtiyacının vatandaşlar ve sanayiciler tarafından yoğun bir şekilde talep edildiğini ifade eden Avalanche Ice firması sahibi Onur Görkem Gül, “ Bizim sezonumuz aslında mayıs ayı sonlarında başlıyor, yazın talep 5 katına kadar çıkabiliyor. Şuanda içinde bulunduğumuz aylarda sıcaklığında artması nedeniyle oldukça fazla satışlarımız oluyor. Kış aylarında günlük 3 ton buz üretimi yaparken yaz aylarında 15 tona kadar çıkabiliyor. Aşırı sıcaklarda 25 tona kadar buz üretimi yapabiliyoruz. Sıcak havalar ile birlikte insanların talepleri daha farklı buz talepleri oluyor. Bir müşterimiz sıcak havalardan bunaldığı için buzdan bir küvet yapmamızı istedi. Genelde yazın havuzlarını soğutmak için bizim buz kütlelerimizi tercih ediyorlar” dedi.

“Sertifikalı yerlerin ürünlerinin tüketilmesi”

Buz tüketiminde sağlık açısından dikkat edilmesi gerekenler olduğunu ifade eden Gül, “Buz kullanırken paketlenmiş, ambalajı açılmamış ve sertifikalı yerlerin ürünlerinin tüketilmesi gerekiyor. Formunun bozulmaması, bazı köşeleri erimemiş olması gerekiyor. Erimiz ve yeniden dondurulmuş bir ürün tercih edilmemesi gerekiyor. Buzun birbirine yapışmasından yapısının deforme olmasından bu durum belli oluyor” diye konuştu.