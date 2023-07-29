Osmaneli Belediyesi’nin düzenlemekte olduğu Yaz Akşamları Konser Günleri etkinliği büyük bir katılım ve coşku ile devam ediyor.

Yaz Akşamları Konser Günleri etkinliği ikinci haftasını geride bırakırken halk konserine çeşitli sanatçılar çıkıyor. Konserde sanatçılardan biri ise yerel sanatçı Çağrı Pala ve arkadaşları sahne aldı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Müzik ve eğlence dolu etkinlik halkın büyük beğenisini topluyor. Çağrı Pala ve ekibine bu akşam ki katılımlardan dolayı teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.