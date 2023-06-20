Osmaniye Belediyesi tarafından Zorkun Yaylasındaki sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetinde bulunuldu. Ayrıca, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen 4 sokak köpeğinin açık yaralarına sprey ilaç tedavisi uygulanıp, parazit aşıları yapıldı.

Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Zorkun Yaylasında sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik besleme ve tedavi çalışması yapıldı. Ekipler, belirli noktalara sokak hayvanlarının beslenmesi için kuru mama bıraktı. Besleme faaliyetleri sorasında vücutlarının çeşitli yerlerinde açık yara olduğu belirlenen 4 sokak köpeğine ise sprey ilaç tedavisi uygulanıp, iç ve dış parazit hastalıklarına karşı ise aşıları yapıldı.

Ekiplerin, kent merkezinde olduğu gibi yaylalık bölgelerde de sokak hayvanlarının yaşam şartlarının iyileşmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.