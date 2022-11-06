Giresun’un 2 bin rakımlı Eğribel Yaylası’na ilkbahar mevsimiyle çıkan yaylacıların havaların soğumaya başlamasıyla birlikte geriye dönüşleri başladı.

Giresun’un 2 bin rakımlı Eğribel Yaylası’na ilkbahar mevsimiyle çıkan yaylacıların havaların soğumaya başlamasıyla birlikte geriye dönüşleri başladı.

Giresun’da hayvancılıkla geçimlerini sağlayan yetiştiricilerin havaların soğumasıyla birlikte yayladan dönüşleri devam ediyor. İlkbahar aylarında yaylalara çıkan çobanlar sıcaklıkların düşmesiyle birlikte sürüleriyle dönüş yoluna geçiyor. Giresun’un en önemli yaylalarından birisi olan Şebinkarahisar ilçesine bağlı Eğribel Yaylası’ndaki obalara giden yaylacılar yüksek kesimlerde zaman zaman kar yağışının etkili olması nedeniyle dönüşe başladı. Eğribel Yaylası’ndan Giresun’un köylerine dönüşe geçen yaylacıların Kulakkaya Yaylası tercih ettikleri güzergahlardan birisi oluyor. Bu güzergahı kullanan yaylacılar ise bir gece burada konakladıktan sonra yollarına devam etikleri belirtiliyor.

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Abdullah Önal, “Bizim beldemiz sınırlarında bulunan Kulakkaya Yaylasında henüz dönüş için göçe başlanmadı. Ancak Eğribel Yaylası’ndaki obalar 2 bin rakımın üzerinde olduğu için artık bu aylardan sonra yağışlar etkili oluyor. Bu yüzden de yaylacılara göç yolu gözüküyor. Yaylacılar genelde dönüş yolunda Yavuzkemal beldemiz güzergahını kullanıyorlar. Bizde bu güzergahtan geçen yaylacılarımız için konaklamaları gereken her türlü desteği sağlıyoruz” dedi.