Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından denize açılan tekneler sezonun ilk günlerinden beri bol miktarda palamut avlarken bu günlerde hava muhalefeti nedeniyle bazı tekneler denize açılamayınca bu durum balık tezgâhlarına olumsuz yansıdı.

Balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu, palamudun hava muhalefeti nedeniyle az geldiğini dolayısıyla fiyatının da yükseldiğini belirterek “Palamut dünden beri havanın sert oluşundan dolayı fiyatı yukarı çıktı. Şu anda palamut var ancak az geldi az gelince fiyatı yukarı çıktı. Dün 100 TL, olan palamudu bugün 120 TL’ye satıyoruz. Palamut bundan sonra havanın ve avının durumuna göre fiyatı belli olacak. Bir hafta önce 70-80 TL’ye satılıyordu bugünden itibaren 120 TL’ye satılıyor. Diğer balık çeşitlerimizin fiyatı hamsi 200 TL, istavrit 125 TL, mezgit 125 TL’ye satılıyor” dedi.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı ise dün 100 TL’ya sattıkları palamudu bugün 120 TL’ye sattıklarını belirterek “Hava muhalefetinden dolayı balıklar fiyatlı. Şu an palamudun tanesi 120 TL. Balık az geldiği için fiyatı da yukarı çıktı. Dün 100 TL civarında idi bugün 120 TL. Bir hafta önce 80-90 TL idi dolayısıyla bugün biraz artış oldu. Palamutlar 1 kilo 200 gram kadar geliyor. Diğer balık çeşitlerinin fiyatı ise istavrit 125 TL, irisi 250-300 civarında mezgit boyutuna göre 100 TL’den 400 TL’ye kadar değişiyor, çinakop 300 TL, sarıkanat 400-450 TL. Yağmur yağdı palamut irilenmeye başladı şu an tam yenme zamanı yağlandı. Palamut her an gidebilir şu an tuzlama yapabilirler. Uzun zamandan beri bu sektördeyim böyle bereketli sezon görmedim” diye konuştu.